Πάτρα: Τροχαίο στην οδό Δημοκρατίας – Τραυματισμός νεαρής οδηγού μηχανής

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην οδό Δημοκρατίας, κοντά στη γέφυρα της Οβρυάς στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τις οποίες διερευνά η Τροχαία Πατρών.

Η νεαρή οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε και βρέθηκε στο οδόστρωμα, με περαστικούς να σπεύδουν για να της προσφέρουν πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά, προκαλώντας καθυστερήσεις, ενώ η αστυνομία εξετάζει μαρτυρίες και στοιχεία για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.















