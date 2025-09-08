Πάτρα: Κινητοποίηση απόψε ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Σε κινητοποίηση καλεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας για σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, στην Πλατεία Γεωργίου, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, το νομοσχέδιο «μεθοδεύει την πλήρη αποδόμηση του εργάσιμου χρόνου και των σχέσεων εργασίας» και «ανοίγει τον δρόμο για ατελείωτες ώρες δουλειάς, με στόχο την αύξηση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων».

Το Εργατικό Κέντρο υποστηρίζει ότι οι αλλαγές που προωθούνται «νομιμοποιούν την εργασιακή ζούγκλα», επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, εργασία έως και 13 ώρες ημερησίως, ευέλικτο ωράριο και συμβάσεις «δύο ημερών».

Με κεντρικό σύνθημα «Όλοι στον αγώνα για σύγχρονα δικαιώματα στη δουλειά και στη ζωή», καλεί σωματεία, εργαζόμενους και πολίτες σε μαζική συμμετοχή, επισημαίνοντας ότι «μόνο η δύναμη του οργανωμένου αγώνα μπορεί να φέρει θετικές εξελίξεις και νικηφόρα αποτελέσματα».

Η κινητοποίηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δράσης που θα κορυφωθεί με πανελλαδική – πανεργατική απεργία, εφόσον το νομοσχέδιο προχωρήσει προς ψήφιση στη Βουλή.