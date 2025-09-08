Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πατρών - Κορίνθου: Νταλίκα που μετέφερε καυσόξυλα τυλίχθηκε στις φλόγες

Πατρών - Κορίνθου: Νταλίκα που μετέφερε ...

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στην Εθνική Οδό Πατρών - Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, κοντά στη Λυκοποριά, όταν νταλίκα που μετέφερε ξύλα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο διαχωριστικό διάζωμα.

Σύμφωνα με το από τη σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε φωτιά.

Οχήματα της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ωστόσο η νταλίκα κάηκε ολοσχερώς. Στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας.

πηγη korinthostv.gr

#tags Τροχαίο ατύχημα Πατρών Κορίνθου Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

