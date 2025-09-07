Ελλάδα - Ισραήλ 84-79: Στους «8» του EuroBasket η «γαλανόλευκη»

Την πρόκριση της στα προημιτελικά του Eurobasket πανηγύρισε η Εθνική Ελλάδας.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεπέρασε και το εμπόδιο του Ισραήλ, επικρατώντας με 84-79 για τη φάση των “16” και πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα της διοργάνωσης, όπου θα συναντήσει τη Λιθουανία.

Την πορεία της προς τη ζώνη των μεταλλίων στο Eurobasket συνέχισε η Εθνική Ελλάδας. Με απόλυτο ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η γαλανόλευκη ξεπέρασε το εμπόδιο του μαχητικού Ισραήλ και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία.

Η αναμέτρηση Ελλάδα – Λιθουανία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Τρίτης (9/9/2025), με τον νικητή να προκρίνεται στα ημιτελικά, όπου θα συναντήσει τον νικητή του αγώνα Τουρκία – Πολωνία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε ακόμα μία παράσταση με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, ισοπεδώνοντας το Ισραήλ. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν απολαυστικός με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Κώστας Σλούκας με 11 πόντους.

Ευχάριστη έκπληξη ήταν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ. Ο νεαρός Έλληνας ψηλός του Παναθηναϊκού ήταν καταλυτικός στη νίκη της γαλανόλευκης με 7 πόντους και 6 καθοριστικά ριμπάουντ, ενώ είχε και 2 κλεψίματα.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Αβντίγια με 21 πόντους.

Να σημειωθεί ότι η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να νικήσει το Ισραήλ, έχοντας 4/25 τρίποντα!