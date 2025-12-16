Πρωταθλητής Ελλάδος Άρσης Βαρών 2025 στις νέες γυναίκες ο ΑΟ Πελοψ

Μεγάλη επιτυχία για τον σύλλογο της Πάτρας, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών στην πόλη της Δράμας, 12-14 Δεκεμβρίου. Με πληθωρική παρουσία, υψηλό σθένος και πάντα με χαμόγελο, οι αθλήτριες και οι αθλητές του Γιώργου Τρυπαναγνωστόπουλου και του Γιώργου Μιχαλόπουλου απέδωσαν στο μέγιστο των δυνάμεων τους, παρουσιάζοντας άρτια τεχνική στις κινήσεις του Αρασέ και του Εμπολε Ζετέ.

Ο ΑΟ Πελοψ Πατρών κατέκτησε την πρώτη θέση στην γενική κατάταξη των συλλόγων στην κατηγορία νέων γυναικών με 358 βαθμούς. Παράλληλα, αναδείχθηκε τέταρτο καλύτερο σωμάτιο στην κατηγορία γυναικών με 277 βαθμούς.

Στο βάθρο επίσης ανέβηκαν η Έλενα Πασσά κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο Αρασέ και την τρίτη θέση στο σύνολο στις νέες γυναίκες και την τρίτη θέση στο Ζετέ στις γυναίκες 58κ, όπως και η Στέλλα Δεδάκη με την τρίτη θέση σε Αρασέ, Ζετέ και σύνολο στις νέες γυναίκες 86κ.

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αθλητών ΑΟ Πελοψ

Όνομα-σύνολο κιλών-θέση-κατηγορία:

Μιχαλοπούλου Μαριλία 103κ 5η (53κ ν.γυν) - 5η (53κ γυν)

Πασσά Έλενα 127κ 3η (58κ ν.γυν) - 4η (58κ γυν)

Ντέτσα Κλαίρη 52κ 14η (58κ ν.γυν)

Σωτηροπούλου Παναγιώτα 125κ 9η (63κ γυν)

Νικηφόρου Κατερίνα 93κ 5η (77κ ν.γυν) - 12η (77κ γυν)

Χριστοδουλάκη Σοφία 50κ 6η (77κ ν.γυν)

Δεδάκη Στέλλα 50κ 3η (86κ ν.γυν) - 7η (86κ γυν)

Γιακουμέλος Νικηφόρος 123κ 12ος (71κ ανδ)

Κολάι Μαριάνο 115κ 8ος (79κ ανδ)

Βάρσος Γεράσιμος 236κιλά 8ος (88κ ανδ)