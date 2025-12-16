Νικήτρια η Ακαδημία των Σπορ στο κύπελλο σκάκι Αχαιός 2025

Στο κύπελλο Αχαιός 2025 συμμετείχε το τμήμα σκάκι της Ακαδημίας των Σπορ που πραγματοποιήθηκε στις 7-8/11/25 και διοργάνωσε ο Σκακιστικός όμιλος Πατρών και η Ε.Σ.Σ.Δ.Ε. (τουρνουά περιφερειακής εμβέλειας).

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο εντευκτήριο του Σ.Ο. Πατρών στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο του Δήμου Πατρέων.

Εκτός από την Α.Ε.Π. Ακαδημία των Σπορ συμμετείχαν και οι σύλλογοι Σκακιστικός όμιλος Πατρών, Α.Σ.Ο. Αιγίου και Α.Σ.Α. Αιγιάλειας.

Νικητής αναδείχθηκε η Α.Ε. Πατρών Ακαδημία των Σπορ με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.