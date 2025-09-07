Mercury Psillakis: Προσπάθησε να σώσει τους φίλους του από τον καρχαρία

Μια κοινότητα αποκαμωμένη και παγωμένη από το ξαφνικό πένθος θυμίζουν τα βόρεια προάστια του Σίδνεϊ όπου συγγενείς, φίλοι και γνωστοί καθώς και οι ντόπιοι κάτοικοι πενθούν για τον άδικο χαμό ενός “δικού τους ανθρώπου”, του 57χρονου ομογενή Mercury Psillakis ο οποίος έχασε χθες τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία.



Το τραγικό θύμα είχε βρεθεί όπως σχεδόν κάθε ημέρα στη θάλασσα για σερφ που ήταν η αγαπημένη του δραστηριότητα και μάλιστα σε επαγγελματικό επίπεδο μαζί με φίλους του.

Μισή ώρα μετά και μόλις 100 μέτρα από την ιδιαίτερα δημοφιλή παραλία του Σίδνεϊ ο καρχαρίας επιτέθηκε με αγριότητα. Τα τραύματα ήταν συντριπτικά, οι φίλοι του που τον ανέσυραν στην ακτή διαπίστωσαν πως ο καρχαρίας είχε διαμελίσει τα κάτω άκρα του θύματος.

Οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα, η ακατάσχετη αιμορραγία οδήγησε στον θάνατο επιτόπου.

Ο 51χρονος Toby Martin, κάτοικος στο προάστιο του Dee Why όπου ζούσε το θύμα με τη σύντροφό του και την ανήλικη κόρη τους, σε απόσταση αναπνοής από την αγαπημένη του παραλία long creek όπου συνέβη η επίθεση, μίλησε με τους σέρφερ που ήταν έξω με τον κ. Ψυλλάκη εκείνη την ημέρα, καθώς και με έναν ναυαγοσώστη που βοήθησε στις πρώτες βοήθειες και μετέφερε στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC τα όσα δραματικά του περιέγραψαν για τις τελευταίες στιγμές του άτυχου ομογενή:

«Πραγματικά δραματικό και ιδιαίτερα σοκαριστικό και για τους σέρφερ που ήταν στο νερό.

Ο Mercury εντόπισε τον καρχαρία νωρίς, ενημέρωσε τους άλλους σέρφερ να ενωθούν σχηματίζοντας κύκλο ασφαλείας και να προσπαθήσουν να επιστρέψουν στην ακτή με ασφάλεια.

“Εκείνη τη στιγμή κι ενώ κολυμπούσε, ο καρχαρίας επιτέθηκε πίσω από την πλάτη του Mercury και του έκοψε τα πόδια”.

Ειδικοί βιολόγοι καρχαριών αξιολόγησαν φωτογραφίες της σανίδας σέρφ -που επίσης διαλύθηκε από δαγκωματιές του καρχαρία- του θύματος και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται πιθανότατα για έναν λευκό καρχαρία μήκους περίπου 3,4-3,6 μέτρων », όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Πρωτογενών Βιομηχανιών της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η αναζήτηση του καρχαρία συνεχίζεται, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες από τις Αρχές για να κρατηθούν με περισσότερη ασφάλεια οι καρχαρίες μακριά από τις ακτές.

πηγή ertnews.gr