Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Σήμερα η ολική έκλειψη Σελήνης- Τι ώρα θα τη δούμε στην Ελλάδα

Σήμερα 7 Σεπτεμβρίου 2025 γίνεται η ολική έκλειψη σελήνης, και το φαινόμενο αναμένεται να είναι ορατό και από την Ελλάδα

Πρόκειται για την πανσέληνο που είναι γνωστή και ως «ματωμένο φεγγάρι», που θα «ντύσει» τον νυχτερινό ουρανό με κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις. Ο όρος μπορεί να μην είναι επιστημονικός, ωστόσο περιγράφει με ακρίβεια την εικόνα της Σελήνης: ένα επιβλητικό σώμα που αιχμαλωτίζει όλα τα βλέμματα.

Τι ώρα θα δούμε την έκλειψη σελήνης στην Ελλάδα

Η έκλειψη θα ξεκινήσει στις 18:28 ώρα Ελλάδας, όμως η κορύφωση θα σημειωθεί στις 20:30, όταν η Σελήνη θα εισέλθει πλήρως στη σκιά της Γης. Για 82 λεπτά, έως τις 21:52, οι παρατηρητές θα απολαύσουν το μαγευτικό φαινόμενο στο απόγειό του. Το φαινόμενο ολοκληρώνεται στις 23:55.

Παγκόσμια ορατότητα

Η ολική έκλειψη θα είναι ορατή από περίπου το 85% του πληθυσμού της Γης, περιλαμβάνοντας περιοχές της Ασίας, της Αυστραλίας, της Ανατολικής Αφρικής και της Ευρώπης. Ωστόσο, ορισμένες περιοχές, όπως η Βόρεια Αμερική, δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το φαινόμενο λόγω της ώρας ή της γεωγραφικής τους θέσης.