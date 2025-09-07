Στο νοσοκομείο δύο δύτες που έκαναν προπόνηση στον Μύτικα

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να διακομιστούν δύο δύτες που έκαναν ελεύθερεη κατάδυση στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού αναφέρει σχετικά:

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Λευκάδας ότι δύο αλλοδαποί δύτες έχρηζαν μεταφοράς σε νοσοκομείο, μετά τη διενέργεια ελεύθερης κατάδυσης στη θαλάσσια περιοχή Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας. Οι δύτες, ηλικίας 49 ετών (υπήκοος Ιταλίας) και 45 ετών (υπήκοος Ρωσίας) παρελήφθησαν από ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Περιγιαλιού Λευκάδας.

Από εκεί, διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Στη συνέχεια, ο 49χρονος εξήλθε από το νοσοκομείο καλά στην υγεία του, ενώ ο 45χρονος παραμένει για νοσηλεία. Σύμφωνα με δήλωση των ανωτέρω, το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια προπόνησής τους, εν όψει διεξαγωγής πρωταθλήματος ελεύθερης κατάδυσης.