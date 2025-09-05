Πάτρα: Πανηγυρίζει ο ιστορικός Ιερός Ναός Παντανάσσης

Θρησκευτική πανήγυρη, την πρώτη μεγάλη του νέου εκκλησιαστικού έτους, έχει η εκκλησία μας στις 8 Σεπτεμβρίου καθώς τιμά το Γενέθλιο της Υπεραγίας και Αειπαρθένου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, τη γέννηση, δηλαδή, της Μαριάμ (Μαρίας), της μητέρας του Ιησού Χριστού.

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς ο ιστορικός Ιερός Ναός Παντανάσσης Πατρών στην οδό Αλ. Υψηλάντου μεταξύ Βότση και Παντανάσσης όπου την Κυριακή 7-9 το πρωί στην Θεία λειτουργία θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος που θα κηρύξει και το Θείο λόγο ενώ ακολούθως στις 10.30 το πρωί θα γίνει η λιτανευτική έξοδος της θαυματουργής εικόνας της Χρυσοπαντάνασσας στην είσοδο του ναού οπότε και θα ξεκινήσει το προσκύνημα από τους πιστούς.

Στις 7 το απόγευμα της Κυριακής στον πανηγυρικό εσπερινό μετ' αρτοκλασίας θα χοροστατήσει ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος που θα κηρύξει και το Θείο λόγο ενώ στις 10 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία ιερουργούντος του αρχιμανδρίτη π. Αρτεμίου Αργυρόπουλου, ο οποίος διατελεί πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Ανήμερα της μεγάλης εορτής, την Δευτέρα 8-9-2025 το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική Θεία λειτουργία όπου και πάλι θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος.

Ο εορτασμός στον περικαλλή Ιερό Ναό της Παντάνασσας που θεμελιώθηκε το 1847 και εγκανιάστηκε το 1859 ενώ αποτελεί διατηρητέο μνημείο νεότερης πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς από το Υπουργείο Πολιτισμού, θα συνεχιστεί την Δευτέρα 8-9 στις 6.30 το απόγευμα με τον μεθέορτο εσπερινό όπου θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

Τέλος την Τρίτη 9-9 το πρωί θα ψαλεί Θεία λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Παντάνασσας, πλάι στην οδό Βότση και Αλ. Υψηλάντου που είναι αφιερωμένο στον Ιωακείμ και την Άννα καθώς τιμάται η Σύναξη των Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννας. Θα είναι και πάλι παρών ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφερόμενος «εις το Γενέσιον της Θεοτόκου» είχε μιλήσει με τους εξής χαρακτηρισμούς: «αξιόθεον θηγάτριον, κάλλος της ανθρωπίνης φύσεως, άξιον του Θεού καταγώγιον, του γένους ευγένεια…».