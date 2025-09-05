Πάτρα: «Σκάβεται» το 2026 η πλατεία Γεωργίου για αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και άρδευσης- Καλά τα νέα για τα -υπό διάλυση- σιντριβάνια

Εντός του 2026 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου, της κεντρικότερης πλατείας της Πάτρας, η οποία αναμένεται να… σκαφτεί καθώς προβλέπεται η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών Παναγιώτης Μελάς, «οι εργασίες θα έχουν εκτεταμένο χαρακτήρα, καθώς κρίθηκε αναγκαίο να προηγηθούν παρεμβάσεις στα υπόγεια δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης καθώς κάποια έχουν σαπίσει και δεν λειτουργούν».

Παράλληλα, την ερχόμενη Τρίτη, το θέμα θα συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή, προκειμένου να εγκριθεί η διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος, η ανάπλαση περιλαμβάνει την αποκατάσταση όλων των φθορών που έχουν σημειωθεί, όπως παγκάκια, μαρμάρινα στοιχεία και λοιπές υποδομές.

Όσον αφορά τα μικρά σιντριβανάκια που είναι ενσωματωμένα στις πλάκες της πλατείας, όπως αναφέρει ο κ. Μελάς, αυτά θα καταργηθούν, καθώς κρίθηκαν επικίνδυνα: «Τα νερά συχνά ξεφεύγουν από τα όριά τους, δημιουργώντας κινδύνους ολισθηρότητας. Στη θέση τους θα τοποθετηθεί σύγχρονος φωτισμός LED, δίνοντας μια νέα εικόνα στην πλατεία».

Επιπλέον, η Αντιδημαρχία Πρασίνου, έχει αναλάβει τον σχεδιασμό για ενίσχυση της φύτευσης, με την τοποθέτηση νέων δέντρων και θάμνων.

Τα δύο κεντρικά σιντριβάνια

Σε ό,τι αφορά τα δύο εμβληματικά σιντριβάνια που δεσπόζουν στην πλατεία Γεωργίου, σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες σημαντική εξέλιξη. Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Δήμου Πατρέων με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων, Γιώργο Παπανδρέου.

Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος κ. Μελάς, αποφασίστηκε τα σιντριβάνια να αναλάβουν με γρήγορες διαδικασίες ειδικοί συντηρητές που διαθέτει η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων. «Εμείς αποδεχτήκαμε αυτή τη λύση, γιατί πρόκειται για ιστορικά μνημεία και χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα. Από την πλευρά μας, ο Δήμος θα αναλάβει το στατικό κομμάτι, τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τον φωτισμό και τις υποστηρικτικές υποδομές».