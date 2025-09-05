Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρός Πολωνός τουρίστας που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

Την τελευταία του πνοή άφησε στην άσφαλτο, στον δρόμο Καλαμακίου – Λαγανά, ένας 60χρονος Πολωνός, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στην Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας, χθες τη νύχτα, προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο Καλαμακίου – Λαγανά, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 24χρονος κάτοικος της Ζακύνθου, που κινείτο από το Καλαμάκι προς τον Λαγανά, δεν αντιλήφθηκε τον 60χρονο, τον χτύπησε και τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, από το αν ο 60χρονος “πετάχτηκε” ξαφνικά μπροστά στην μοτοσυκλέτα, όπως και για το αν ο οδηγός της είχε πιει, διεξάγεται από την Τροχαία Ζακύνθου.

πηγή ertnews.gr