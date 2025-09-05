Τροχαίο με έναν 24χρονο νεκρό και έναν τραυματία στην Εγνατία

Με αίμα βάφτηκε και σήμερα η άσφαλτος, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το πρωί της Παρασκευής (05.09.2025) στην Εγνατία Οδό, όταν αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα σπάζοντας τις προστατευτικές μπάρες και πέφτοντας πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε συγκεκριμένα στο ύψος του Δερβενίου με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, επί της Εγνατίας Οδού. Τότε, 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να μπει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο.