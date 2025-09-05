Παρατήρηση ολικής έκλειψης Σελήνης από Πάτρα και Ναύπακτο με τα τηλεσκόπια του Ωρίωνα!

Το βράδυ της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου θα έχουμε την ευκαιρία στην Ελλάδα να παρατηρήσουμε μια ολική έκλειψη Σελήνης για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια!

Ο Ωρίων διοργανώνει δημόσια παρατήρηση της έκλειψης με τηλεσκόπια σε Πάτρα και Ναύπακτο από ώρα 20:00 ως εξής:

Πάτρα: στο Νότιο Πάρκο (στο γρασίδι προς την πλευρά του νέου λιμένα)

Ναύπακτος: στην παραλία Ψανής, στο ύψος του beach volley.

Η μερική φάση της έκλειψης θα έχει αρχίσει πριν την ανατολή της Σελήνης που συμβαίνει λίγο πριν τις 20:00 (ανάλογα την περιοχή). Κατά την ανατολή της η Σελήνη θα έχει ήδη εμφανές σκοτείνιασμα λόγω της μερικής φάσης.

Το φαινόμενο της ολικότητας, δηλαδή η πλήρης είσοδος της Σελήνης στη σκιά της Γης, θα ξεκινήσει στις 20:30 ώρα Ελλάδας. Η Σελήνη θα βρίσκεται σε ύψος λίγων μοιρών στον ανατολικό ουρανό. Η ολικότητα θα διαρκέσει έως τις 21:52.