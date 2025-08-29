Πάτρα- Σχολική χρονιά: Δράση συλλογής ειδών από το Φωτεινό Αστέρι

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να πλησιάζει, πολλά παιδιά ανυπομονούν για την επιστροφή στα θρανία.

Ωστόσο, για αρκετούς μαθητές, η αρχή του σχολείου φέρνει άγχος, καθώς δεν διαθέτουν τα απαραίτητα σχολικά είδη.

Το Φωτεινό Αστέρι, για ακόμα μία χρονιά, στέκεται δίπλα στις οικογένειες που έχουν ανάγκη, συγκεντρώνοντας σχολικά είδη στα γραφεία του στην Πάτρα (Βορείου Ηπείρου & Θεμιστοκλέους 116) καθημερινά, κατά τις ώρες λειτουργίας. Η δράση θα συνεχιστεί μέχρι κάθε παιδί να αποκτήσει ό,τι χρειάζεται για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν μπορούν να προσφέρουν τετράδια, μολύβια ή άλλα είδη, συμβάλλοντας στην αλυσίδα αλληλεγγύης που χαρίζει χαμόγελα στους μαθητές.

Γίνε κι εσύ κρίκος στην αλυσίδα αλληλεγγύης!

Καμία προσφορά δεν είναι μικρή, κάθε τετράδιο, κάθε μολύβι, κάθε χαμόγελο μετράει.

tofoteinoasteri.org