Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε η ιδιοκτήτρια της Πόρσε - Πώς έγινε το τρομακτικό ατύχημα

Ταυτοποιήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το σοκαριστικό τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια διέφυγε από την ηλιοροφή του πολυτελούς αυτοκινήτου, αφήνοντας πίσω της δύο τραυματίες.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση βάσει της πινακίδας και μένει να φανεί εάν βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου τη στιγμή του τρομακτικού ατυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων.

To χρονικό

Δυο άτομα διακομίστηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, κοντά στο εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα που κινούνταν στο ρεύμα προς Χαλκιδική συγκρούστηκαν και ακινητοποιήθηκαν εκτός οδοστρώματος. Οι δύο τραυματίες - ένας άνδρας και μία γυναίκα - επέβαιναν στο πρώτο όχημα, με την κατάσταση της γυναίκας να είναι πιο σοβαρή.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος φαίνεται πως εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις αρχές.