#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θεσσαλονίκη: Πόρσε παρέσυρε αυτοκίνητο - Ο οδηγός της έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε

Οι δυο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ένας εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση

Πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο οποίο εμπλέκονται δύο αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα αυτοκίνητα κινούταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το ένα όχημα (μαύρη Porsche), το οποίο κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

 

Ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκε μόνος του σπάζοντας την ηλιοροφή του οχήματος και εξαφανίστηκε.

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του.

Ειδήσεις Τώρα

#tags Τροχαίο ατύχημα Θεσσαλονίκη

Ειδήσεις