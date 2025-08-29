Πάτρα: Βόλτα με...κλεμμένη μηχανή

Συνελήφθη, προχθές το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε,

διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, την οποία είχε αφαιρέσει προχθές το μεσημέρι.

Σε σωματικό έλεγχο που ενήργησαν οι αστυνομικοί στον συλληφθέντα βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν, ένα μαχαίρι.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψε ότι πριν από τρεις ημέρες ο συλληφθείς είχε αφαιρέσει ακόμα μια μοτοσικλέτα, ημεδαπής γυναίκας, αναφέρει η αστυνομία.

Σύλληψη για παραβάσεις στα κέντρα διασκέδασης, στα μπαρ και στα όμοια καταστήματα

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας,

διότιμ σύμφωνα με την αστυνομία, λειτουργούσε, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αναπαράγοντας μουσική, από στερεοφωνικό συγκρότημα, καθ’ υπέρβαση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, δυο ημεδαποί (άνδρας –

γυναίκα), διότι έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στις οικίες τους, από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι τις ρευματοδοτούσαν παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στον Πύργο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε,

διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή

φυλάκισης ενός έτους για κατοχή όπλων σε κατάστημα κράτησης, κατά συναυτουργία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Σύλληψη για κλοπή

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στη Γαστούνη, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, μια ημεδαπή γυναίκα,

διότι αφαίρεσε με τη μέθοδο της απασχόλησης από αλλοδαπή γυναίκα 160 ευρώ, μία αλυσίδα λαιμού, δύο τραπεζικές κάρτες και έγγραφα, αναφέρει η αστυνομία.