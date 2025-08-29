Ηλεία: Ληστεία με πιστόλι και μαχαίρια- Άρπαξαν 5.000 ευρώ και 10 κινητά

Μεθοδική και πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας οδήγησε στην εξιχνίαση ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 28ης Μαΐου 2025 σε περιοχή του Δήμου Ήλιδας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τρεις δράστες –με καλυμμένα χαρακτηριστικά– εισέβαλαν σε αγροικία όπου διέμεναν δύο αλλοδαποί. Με την απειλή πιστολιού και μαχαιριών ακινητοποίησαν τα θύματα, χτύπησαν τον έναν στο κεφάλι και στην πλάτη προκαλώντας του σωματική βλάβη και αφαίρεσαν 5.000 ευρώ και δέκα κινητά τηλέφωνα.

Από την έρευνα ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή αλλοδαπού άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας (Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας), ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των συνεργών του.