#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Εξιχνιάστηκε απάτη στην Αιγιάλεια- Παρουσιάστηκε ως λογιστής και απέσπασε 4.000 ευρώ

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δυο ημεδαπών

Υπόθεση απάτης που σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2024 στην Αιγιάλεια εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις 14 Μαρτίου 2024 άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ημεδαπό άνδρα, παριστάνοντας τον λογιστή του. Με το πρόσχημα ότι θα προχωρούσε η καταβολή επιδόματος, κατάφερε να τον πείσει να καταθέσει τμηματικά το ποσό των 4.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκε σε έναν εκ των κατηγορούμενων.

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τον παθόντα να μεταφέρει ακόμη 900 ευρώ σε λογαριασμό που ανήκε σε γυναίκα συνεργό του, χωρίς ωστόσο η συναλλαγή να ολοκληρωθεί.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο ημεδαπών θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας (Παράλληλη έδρα Αιγίου).

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Απάτη Αιγιάλεια

Ειδήσεις