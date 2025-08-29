Στο «κόκκινο» η φοιτητική στέγη και στην Πάτρα

Με το άγχος της στέγης να κορυφώνεται, χιλιάδες φοιτητές και γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα: τα διαθέσιμα σπίτια είναι λίγα, παλιά και πανάκριβα.

Η Πάτρα, όπου σπουδάζουν δεκάδες χιλιάδες νέοι, συγκαταλέγεται στις πόλεις με τις υψηλότερες αυξήσεις.

Η μέση τιμή για μια φοιτητική γκαρσονιέρα φτάνει πλέον τα 410 ευρώ, επίπεδο που καθιστά τη μίσθωση σχεδόν απαγορευτική για πολλές οικογένειες.

Η περιορισμένη προσφορά οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων: η παλαίωση των κτιρίων, η αδυναμία πολλών ιδιοκτητών να προβούν σε ανακαινίσεις, οι ζημιές και τα χρέη από προηγούμενους ενοικιαστές, αλλά και η εκρηκτική εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων που απορρόφησαν μεγάλο μέρος του διαθέσιμου αποθέματος. Ως αποτέλεσμα, η αναζήτηση στέγης έχει μετατραπεί σε πραγματικό «κυνήγι θησαυρού».

Οι περισσότερες γκαρσονιέρες στις μεγάλες φοιτητουπόλεις της χώρας είναι μικρές και παλιές, με μέσο μέγεθος γύρω στα 40 τ.μ., ενώ η ηλικία πολλών κτιρίων ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες. Οι λίγες ανακαινίσεις που πραγματοποιούνται συνοδεύονται σχεδόν πάντα από «τσουχτερές» αυξήσεις στα ενοίκια.

Προτάσεις και διαδικαστικά εμπόδια

Η ΠΟΜΙΔΑ έχει καταθέσει πρόταση στο υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα δηλώνονται εγκαίρως τα διαθέσιμα σπίτια σε κάθε πόλη, μεταξύ αυτών και στην Πάτρα. Στόχος είναι οι φοιτητές να βρίσκουν στέγη με διαφάνεια, χωρίς αδιαφανείς συναλλαγές ή υπέρογκες προκαταβολές.

Την ίδια ώρα, ακόμη και όταν βρεθεί σπίτι, ξεκινά ένας δεύτερος γύρος ταλαιπωρίας με τα γραφειοκρατικά. Τα μισθωτήρια καταρτίζονται πλέον αποκλειστικά μέσω Taxisnet, με τον ιδιοκτήτη να καταχωρεί όλα τα στοιχεία (ΑΦΜ, διάρκεια, ποσό μίσθωσης, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης), τα οποία ο φοιτητής ή ο γονέας πρέπει να αποδεχθούν ηλεκτρονικά.

Τι πρέπει να προσέξουν οι φοιτητές

Η ΠΟΜΙΔΑ δίνει συγκεκριμένες οδηγίες:

Να μην πανικοβάλλονται και να μην δεσμεύονται από την πρώτη στιγμή.

Να εξετάζουν σπίτια και εκτός κέντρου ή κοντά σε συγκοινωνίες.

Να μην αποδέχονται ενοίκιο πάνω από τον προϋπολογισμό τους.

Να υπογράφουν πάντα επίσημο μισθωτήριο πριν από οποιαδήποτε πληρωμή.

Να συνεργάζονται μόνο με αδειοδοτημένα μεσιτικά γραφεία.

Να εξετάζουν το ενδεχόμενο συγκατοίκησης, που μειώνει το κόστος και αυξάνει το επίδομα στέγασης.

Η φοιτητική στέγη στην Πάτρα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» για οικογένειες και νέους. Με την εκτόξευση των ενοικίων και την έλλειψη προσφοράς, η ανάγκη για θεσμικές λύσεις γίνεται πιο πιεστική από ποτέ.