ΔΕΥΑΠ: Διακοπή νερού, την Παρασκευή, στον Λόφο Μονοδενδρίου

Λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού
Διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί αύριο, Παρασκευή 29 Αυγούστου, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στον Λόφο Μονοδενδρίου, λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΥΑΠ.
Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης από την εταιρεία κατασκευής της Ε.Ο. Πατρών Πύργου «ΑΒΑΞ Α.Ε.», από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι αύριο Παρασκευή 29 Αυγούστου, από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ., θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στον Λόφο Μονοδενδρίου.
Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα, ενώ από την αρμόδια Υπηρεσία της θα καταβληθεί προσπάθεια μείωσης του χρόνου διακοπής υδροδότησης".
