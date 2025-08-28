Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

ΔΕΥΑΠ: Διακοπή νερού, την Παρασκευή, στον Λόφο Μονοδενδρίου

ΔΕΥΑΠ: Διακοπή νερού, την Παρασκευή, στο...

Λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού

Διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί αύριο, Παρασκευή 29 Αυγούστου, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στον Λόφο Μονοδενδρίου, λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΥΑΠ.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:  "Λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης από την εταιρεία κατασκευής της Ε.Ο. Πατρών Πύργου «ΑΒΑΞ Α.Ε.», από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι αύριο Παρασκευή 29 Αυγούστου, από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ., θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στον Λόφο Μονοδενδρίου. 

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα, ενώ από την αρμόδια Υπηρεσία της θα καταβληθεί προσπάθεια μείωσης του χρόνου διακοπής υδροδότησης". 

 

 

Ειδήσεις Τώρα

