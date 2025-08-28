Παλλήνη: Eίχε βάλει κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες εταιρείας

Κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες εταιρείας στην Παλλήνη είχε τοποθετήσει ένας 43χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Παλλήνης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 31 Ιουλίου, όταν εργαζόμενοι της εταιρείας βρήκαν την κάμερα με ενσωματωμένη κάρτα μνήμης. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος είχε καταγραφεί να ρυθμίζει τη συσκευή.

Στις 18 Αυγούστου αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του στη Νίκαια, όπου βρέθηκαν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληροί δίσκοι και κάρτες μνήμης. Στα αρχεία που εξετάστηκαν βρέθηκαν βίντεο με ανήλικα άτομα, υλικό από την τουαλέτα της εταιρείας, αλλά και βίντεο προερχόμενα από κάμερες που είχε τοποθετήσει στην οικία του.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος διέταξε τη συνέχιση της κράτησής του.

Στις 22 Αυγούστου παρουσιάστηκε ενώπιον του ανακριτή, από όπου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους: εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ.

