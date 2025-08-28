Καμίνια: «Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος

Τι λέει η γυναίκα που κάλεσε την αστυνομία
Τα δραματικά λεπτά που έζησε το βράδυ της Τρίτης το 5χρονο αγοράκι, μόνο του και κλειδωμένο στο μπαλκόνι του σπιτιού του στο Καμίνια, περιγράφει η γυναίκα που κάλεσε την Αστυνομία για να σώσει το παιδί.
Η γειτόνισσα της οικογένειας περνούσε κάτω από την πολυκατοικία, όταν άκουσε ένα νήπιο να κλαίει καλώντας σε βοήθεια από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Μόλις σήκωσε το βλέμμα της είδε τον 5χρονο να βρίσκεται γυμνός, δίπλα από τα κάγκελα και σε κατάσταση σοκ να φωνάζει «είμαι μόνος μου, δεν είναι κανείς εδώ».
«Ερχόμουν από μπροστά για να πάω στο Περιβολάκι. Και βλέπω το παιδί που φώναζε από πάνω. ''Είμαι μόνος μου, είμαι κλειδωμένος, δεν είναι η μαμά μου εδώ, δεν είναι κανείς εδώ, είμαι μόνος μου''. Ήταν ολόγυμνος, τσίτσιδος, και ήταν σε έξαλλη κατάσταση γιατί πετούσε αντικείμενα. Πετούσε το μαξιλάρι του σκύλου, πέταγε μαξιλάρια, μας έρχονταν στο κεφάλι. Βλέπαμε ότι χρονοτριβούσε η όλη διαδικασία και πήρα το 100. Το παιδάκι έλεγε ότι η μαμά του λείπει, ότι δεν είναι εδώ. Καλαμάτα μας έλεγε. Και ο μπαμπάς του σε ένα άλλο μέρος» αναφέρει η κάτοικος της περιοχής.
Συνελήφθη η 19χρονη αδελφή του 5χρονου που τον άφησε μόνο του
Χειροπέδες πέρασαν χθες το βράδυ οι Αστυνομικοί στην 19χρονη αδελφή του 5χρονου, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης βρέθηκε μόνος του και χωρίς την επίβλεψη ενήλικα στο μπαλκόνι του σπιτιού του, στα Καμίνια, και σώθηκε από Αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, στην οποία η μητέρα είχε αναθέσει την επίβλεψη των δύο ανήλικων παιδιών της καθώς έλειπε στην Καλαμάτα για δουλειές, αναμένεται να οδηγηθεί σε ενώπιον του Εισαγγελέα και του Ανακριτή Πειραιά κατηγορούμενη για την παραμέληση του νηπίου.
Την ίδια ώρα, τόσο ο 5χρονος όσο και η 17χρονη αδελφή του, στην οποία η 19χρονη άφησε το παιδί και με τη σειρά της έφυγε από το σπίτι με αποτέλεσμα το αγοράκι να μείνει μόνο του, κλειδωμένο στο μπαλκόνι, παραμένουν στο Αστυνομικό Τμήμα υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.
Οι Αστυνομικοί αναμένουν εντολή από τον Εισαγγελέα Ανηλίκων ώστε τα δύο ανήλικα παιδιά είτε να επιστρέψουν στους γονείς τους είτε να μεταφερθούν σε κάποια Δομή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Εισαγγελέας ζήτησε το 5χρονο παιδί να φιλοξενηθεί προσωρινά από Δομή μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.
Κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση της μητέρας των τριών παιδιών η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί στο Τμήμα.
