Καμίνια: «Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος

Τα δραματικά λεπτά που έζησε το βράδυ της Τρίτης το 5χρονο αγοράκι, μόνο του και κλειδωμένο στο μπαλκόνι του σπιτιού του στο Καμίνια, περιγράφει η γυναίκα που κάλεσε την Αστυνομία για να σώσει το παιδί.

Η γειτόνισσα της οικογένειας περνούσε κάτω από την πολυκατοικία, όταν άκουσε ένα νήπιο να κλαίει καλώντας σε βοήθεια από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Μόλις σήκωσε το βλέμμα της είδε τον 5χρονο να βρίσκεται γυμνός, δίπλα από τα κάγκελα και σε κατάσταση σοκ να φωνάζει «είμαι μόνος μου, δεν είναι κανείς εδώ».

«Ερχόμουν από μπροστά για να πάω στο Περιβολάκι. Και βλέπω το παιδί που φώναζε από πάνω. ''Είμαι μόνος μου, είμαι κλειδωμένος, δεν είναι η μαμά μου εδώ, δεν είναι κανείς εδώ, είμαι μόνος μου''. Ήταν ολόγυμνος, τσίτσιδος, και ήταν σε έξαλλη κατάσταση γιατί πετούσε αντικείμενα. Πετούσε το μαξιλάρι του σκύλου, πέταγε μαξιλάρια, μας έρχονταν στο κεφάλι. Βλέπαμε ότι χρονοτριβούσε η όλη διαδικασία και πήρα το 100. Το παιδάκι έλεγε ότι η μαμά του λείπει, ότι δεν είναι εδώ. Καλαμάτα μας έλεγε. Και ο μπαμπάς του σε ένα άλλο μέρος» αναφέρει η κάτοικος της περιοχής.