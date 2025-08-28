Πάτρα: Το τελευταίο αντίο στον Σάκη Μπονέλη- ΦΩΤΟ

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το πρωί της Πέμπτης (28.08) στην Παντάνασσα, η κηδεία του Σάκη Μπονέλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο, σε έναν πολυσχιδή άνθρωπο και αγαπητό σε ολόκληρη την κοινωνία της Πάτρας. Ο Σάκης Μπονέλης είχε πλούσια δράση στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα της πόλης, καθώς υπήρξε μουσικός παραγωγός της ΕΡΑ, δρομέας του στίβου, συγγραφέας, μουσικός και ήταν και γνωστός καρναβαλιστής.

Ο Σάκης Μπονέλης, άφησε πίσω τη σύζυγό του Παναγιώτα και τις δυο κόρες του Χρυσοθάλεια και Έλενα.