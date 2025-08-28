Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Το τελευταίο αντίο στον Σάκη Μπονέλη- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Το τελευταίο αντίο στον Σάκη Μπονέλη- ΦΩΤΟ

Έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το πρωί της Πέμπτης (28.08) στην Παντάνασσα, η κηδεία του Σάκη Μπονέλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο, σε έναν πολυσχιδή άνθρωπο και αγαπητό σε ολόκληρη την κοινωνία της Πάτρας. Ο Σάκης Μπονέλης είχε πλούσια δράση στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα της πόλης, καθώς υπήρξε μουσικός παραγωγός της ΕΡΑ, δρομέας του στίβου, συγγραφέας, μουσικός και ήταν και γνωστός καρναβαλιστής.

Ο Σάκης Μπονέλης, άφησε πίσω τη σύζυγό του Παναγιώτα και τις δυο κόρες του Χρυσοθάλεια και Έλενα. 

 

Ειδήσεις Τώρα

Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη αδελφή του 5χρονου που τον άφησε μόνο του

Πιερία: «Οι γονείς της είναι σε σοκ, τα παιδιά φορούσαν ζώνη»- Τι λέει η γιαγιά της 9χρονης που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Παλλήνη: Εθισμένος στον τζόγο- «Κάθε φορά που έχανα έβαζα μία φωτιά»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σάκης Μπονέλης Κηδεία

Ειδήσεις