Θλίψη στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Σάκης Μπονέλης

Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο Σάκης Μπονέλης, μουσικός παραγωγός της ΕΡΑ, δρομέας του στίβου, συγγραφέας, μουσικός και γνωστός καρναβαλιστής.

Ο εκλιπών το τελευταίο διάστημα έδινε μάχη με τον καρκίνο, την οποία δεν κατάφερε να κερδίσει. Ο Σάκης Μπονέλης υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία της Πάτρας, με πλούσια δράση και πολυδιάστατη παρουσία στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα της πόλης.

Ο Σάκης Μπονέλης, αφήνει πίσω τη σύζυγό του Παναγιώτα και τις δυο κόρες του Χρυσοθάλεια και Έλενα.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη, στις 11 το πρωί, στην Παντάνασσα.

Ποιος ήταν ο Σάκης Μπονέλης

Γεννήθηκε το 1955 στην Πάτρα. Σπούδασε Μουσική και κατείχε το πτυχίο "Ειδικό Αρμονίας". Εργάσθηκε ως Ειδικός Μουσικός Παραγωγός στην Ε.Ρ.Α. Πάτρας από το 1985. Δίδαξε Μουσική Παραγωγή και Ηχοληψία στο Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. από το 1998 έως το 2010. Είχε κερδίσει το 3ο Παγκόσμιο Ραδιοφωνικό Βραβείο από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο URTI. Είχε γράψει μουσική για θεατρικές παραστάσεις, ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ. Είχε ασχοληθεί με παραγωγές δισκογραφίας, παραγωγές συναυλιών καθώς και ηχοληψίες. Ως μουσικός, είχε συμμετάσχει σε πλήθος συναυλιών καθώς και ηχογραφήσεων. Έχουν εκδοθεί τεχνικά βιβλία του, Λογοτεχνίας και Ποίησης και είχε πανελλήνια τιμητική διάκριση Διηγήματος.