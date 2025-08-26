Βόλος: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη ζωή της 36χρονης- «Ήθελε να της κάνει τη ζωή κόλαση»

Συγκλονίζουν όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη γυναικοκτονία στον Βόλο. Η αδελφή υποστήριξε ότι όλα όσα έκανε o άνδρας της προέρχονταν από ζήλια.

Yποστήριξε ότι η αδερφή της είχε κάνει τουλάχιστον 20 εκτρώσεις λέγοντας ότι «αυτό δείχνει πόσο ήθελε να την κρατήσει με το ζόρι, γιατί νόμιζε ότι με το να κάνει παιδιά θα την είχε κοντά του». Επισήμανε ακόμη ότι ο άνδρας, προφασίζεται πως υπήρχε άλλος ενώ κατέληξε λέγοντας ότι, εφόσον εκείνη χάθηκε για πάντα, το δίκαιο είναι να μείνει κι εκείνος για πάντα στη φυλακή.

«Από ζήλια, από ζήλια τα έκανε όλα αυτά και το ξέρω γιατί μου τα έλεγε η αδελφή μου, αυτή ήταν αγάπη γι’ αυτόν. Τώρα αυτός βγάζει αφορμή ότι είχε άλλον, άμα είχε άλλον ας την χώριζε. Αυτός ήθελε γυναίκα με το ζόρι δηλαδή; Που δεν μπορούσε να την κάνει ευτυχισμένη, με τον τρόπο που συμπεριφερόταν στο σπίτι. Αυτή πήρε το χώμα για πάντα, ας πάρει και αυτός την φυλακή για πάντα», ανέφερε η αδελφή του θύματος.

«Ήταν κολλημένος να της κάνει την ζωή κόλαση»

Όπως αποκάλυψε η αδελφή της αδικοχαμένης γυναίκας, η 36χρονη κρυβόταν αρκετές φορές από 40χρονο σύζυγό της αλλά εκείνος πάντα την έβρισκε.

«Σε εμένα η αδερφή μου έχει έρθει πάρα πολλές φορές, κρυβόταν αλλά την έβρισκε από συγγενείς, οπότε δεν την άφηνε ήσυχη. Αυτός ήταν κολλημένος να της κάνει την ζωή κόλαση. Ρωτήστε στον Βόλο πόσες εκτρώσεις έχει κάνει, ας βγάλουν τον φάκελο αν θέλουν, έχουμε αποδείξεις, 20 φορές και αυτό δείχνει πόσο ήθελε να την κρατήσει με το ζόρι την αδερφή μου γιατί νόμιζε ότι με το να κάνει παιδιά θα την είχε κοντά του. Τώρα τελευταία όταν πήγε στον γιατρό και έκανε έκτρωση, επειδή επίτηδες το έκανε γιατί νόμιζε ότι την απατούσε, πήγε έκανε την έκτρωση και λέει ο γιατρός: ‘’κοίτα η ζωή σου άμα το ξανακάνεις αυτό, είναι επικίνδυνο, μπορεί να πεθάνεις’’».