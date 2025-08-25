Βόλος: «Τα είδα όλα, τη ζήλευε»- Η συγκλονιστική περιγραφή της κόρης του 40χρονου συζυγοκτόνου

Η κόρη του 40χρονου που δολοφόνησε τη σύζυγό του και μητέρα της μπροστά στα μάτια της περιέγραψε τα όσα συνέβησαν
Η παθολογική ζήλεια του 40χρονου ήταν εκείνη που τον οδήγησε στη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του, το πρωί της Παρασκευής, στον Βόλο.
Όπως υποστηρίζει η κόρη του δράστη, η οποία ήταν μπροστά όταν εκείνος σκότωνε τη μητέρα της, οι γονείς της είχαν τσακωθεί και στο παρελθόν επειδή εκείνος ζήλευε.
– Τσακώθηκαν επειδή ο πατέρας μου ήταν φουλ ζηλιάρης γι’ αυτό το λόγο.
– Δεν είχαν ξανά τσακωθεί;
Είχαν αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή. Κανονικά δούλευε. Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, ούτε έπινε, τίποτα από αυτά. Απλά άρχισε μόνο από την ζήλια και γι’ αυτό το έκανε.
Τι συνέβη τη μοιραία ημέρα
Η κόρη της 36χρονος περιγράφει όλα όσα έγιναν την ημέρα της δολοφονίας, στην οποία ήταν μπροστά.
«Φώναζε η μητέρα μου «βοήθεια, βοήθεια» και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε. Όλα τα είδα και όταν την μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί την έριξε κάτω και όλα. Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φωνάζανε. Εγώ δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν και αυτό. Μετά άρχισε να λέει η μαμά «θες να με σκοτώσεις» και λέει «βάλτε την μικρή μέσα» και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη βάρεσε μετά.
Ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, είναι 13 χρονών. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν απότομο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Είχανε έναν τσακωμό γι’ αυτό το θέμα και είπε η μαμά «καλύτερα να χωρίσουμε» και έφυγε δύο μέρες, δεν τον έδιωξε η μαμά, απλά έφυγε μόνος του και μετά γύρισε, από δύο μέρες και μας έλεγε «το έχω μετανιώσει» και όλα αυτά αλλά τον πιστέψαμε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου» σημείωσε.
Για την απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει στο παρελθόν ο 40χρονος η 18χρονη τόνισε: «Κάποτε ναι, φέτος βασικά. Γι’ αυτό τον λόγο, για τον ίδιο λόγο είχε», ενώ συμπλήρωσε ότι ο πατέρας της έπαιρνε συνέχεια το κινητό της μητέρας της για να ψάχνει τα μηνύματά της.
Ήθελα μόνο να την τρομάξω, όχι να τη σκοτώσω, λέει ο 40χρονος δολοφόνος
«Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου, δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου. Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε, δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας. Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Δούλεψα σκληρά για την οικογένεια μου και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, όμως στο TikTok και στο Facebook επικοινωνούσε με άλλον άντρα και άλλαξε τελείως η συμπεριφορά της. Προσπάθησα πολλές φορές να σώσω τον γάμο μου, είχαμε μόνο επεισόδια φραστικά, ποτέ δεν σήκωσα το χέρι. Αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη» είπε χαρακτηριστικά.
