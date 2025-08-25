Τραγωδία στους Παξούς: «Δεν τον ήξερε αυτό τον δρόμο η Αμέλια»

Αντιμέτωπη με τον τραγικό χαμό του 4χρονου κοριτσιού, που πνίγηκε σε πισίνα, βρίσκεται η οικογένεια του παιδιού, αλλά και η τοπική κοινωνία των Παξών, όπου συνέβη το μοιραίο.

Η 4χρονη Αμέλια βρισκόταν στο σπίτι της και σύμφωνα με τους γονείς της έπαιζε στην αυλή του, όταν απομακρύνθηκε χωρίς να το καταλάβει κανείς.

Η θεία της περιγράφει τα δραματικά λεπτά από τον χαμό του παιδιού έως τον εντοπισμό του μέσα στην πισίνα της βίλας.

«Το παιδί άνοιξε την πόρτα και πήγε από πίσω από το σπίτι που έχει πισίνα. Έφυγε από το σπίτι και πήγε κατευθείαν εκεί. Έχει πάρει τα παπούτσια, έχει πάρει το κουβαδάκι το μικρό που παίζουν τα παιδιά και τα βρήκαν και αυτά τα παιχνίδια στην πισίνα που πήγε το παιδί. Και τα παιχνίδια, η αστυνομία εκεί στην πισίνα τα βρήκε. Έπεσε μέσα και αυτά ήταν πάνω στην πισίνα, τα κουβαδάκια, οι κούκλες, ήταν πάνω στην πισίνα. Είχε φάει το μεσημέρι, ναι. Όταν βγάλανε το νερό από το στόμα, έβγαλε και το φαΐ το παιδί».

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές

«Εμείς ψάξαμε από εδώ, από εκεί, ήταν πίσω εδώ στο σπίτι, δεν πάει το μυαλό ότι ήταν εδώ στην πισίνα από πίσω, από το σπίτι. Από εκεί δεν έχει πάει ποτέ η μικρή, από αυτό τον δρόμο που πήρε τώρα. Δεν τον ήξερε αυτό τον δρόμο το παιδί. Ψάξαμε εμείς και ήταν και η γειτονιά εδώ και ψάχνανε μαζί με εμάς κι αυτοί. Το βρήκε ένας και είπε: «Βρήκα το παιδί». Εμείς είπαμε μήπως το βρήκε ζωντανό και το παιδί ήταν πεθαμένο. Είχε τα γενέθλια και εμείς μαζεύαμε μπαλόνια και με αρνιά και με όλα που θα κάναμε το πάρτι της μικρής, τώρα θα κάνουμε φαρμάκι».