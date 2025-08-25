Τραγωδία στους Παξούς: Ελεύθεροι οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης

Με περιοριστικό όρο
Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η διαδικασία της ανάκρισης των γονιών και του παππού της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα βίλας στους Παξούς.
Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
Αξίζει να σημειωθεί πως, η διαδικασία της ανάκρισης διήρκησε αρκετές ώρες αφού ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, διακόπηκε γύρω στις 11:00, ξεκίνησε ξανά στις 13:00 και ολοκληρώθηκε στις 15:30.
Η κηδεία της 4χρονης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Αυγούστου, το απόγευμα, στους Παξούς.
