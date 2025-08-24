Παξοί: 45 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί να επαναφέρουν στη ζωή την 4χρονη- Πώς διέφυγε της προσοχής

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (25.08) πήραν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς της Αμέλιας, της 4χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας σε πισίνα σε βίλα κοντά στο σπίτι της στους Παξούς.

Και οι 3 αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η μικρή Αμέλια βρισκόταν υπό την προσοχή τους, όταν έφυγε από το σπίτι της, περπάτησε μόνη της μισό χιλιόμετρο στους δρόμους των Παξών και μπήκε στη βίλα όπου έπεσε στην πισίνα και πνίγηκε.

Η γιαγιά του κοριτσιού, μιλώντας για την τραγωδία στους Παξούς που έγινε την Παρασκευή, συγκλονίζει. «Είμαι έτοιμη να πεθάνω» ούρλιαζε μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει πως το παιδί χάθηκε τόσο άδικα.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.

Πληροφορίες τθέλουν τον πατέρα και τον παππού του παιδιού να κοιμόντουσαν τη στιγμή που η 4χρονη έφυγε από το σπίτι. Η μητέρα της από την άλλη φέρεται πως εκείνη τη στιγμή ετοιμαζόταν για να πάει στη δουλειά της.