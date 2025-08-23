Παξοί: Στον εισαγγελέα οι γονείς και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού που πνίγηκε σε πισίνα

Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να χάσει τη ζωή του το παιδί, όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών και να βρέθηκε σε πισίνα διπλανού σπιτιού
Η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του άτυχου κοριτσιού, που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς, βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα, με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.
Όλα συνέβησαν, όταν περίπου στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής, το κοριτσάκι που βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, και εξαφανίστηκε… Μόλις η ίδια αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν είναι στον κήπο άρχισε να το ψάχνει γύρω από το σπίτι μαζί με γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.
Σε απόσταση 150 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα, στην πισίνα της οποίας εντοπίστηκε, λίγο αργότερα, από τον μάγειρα, ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Την επίμαχη ώρα, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι είχαν φύγει.
Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο ΚΥ του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στην ζωή.
Η μητέρα του παιδιού που συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής και κρατούνταν στο Αστυνομικό Τμήμα φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.
Για τον χαμό του 4χρονου κοριτσιού σε πισίνα στους Παξούς, τοποθετήθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος του νησιού, Σπύρος Βλαχόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για ένα «τραγικό περιστατικό».
«Ένα κοριτσάκι ηλικίας περίπου 4 ετών διέφυγε από ό,τι φαίνεται της προοσοχής των γονιών του, βγήκε έξω από το σπίτι. Περίπου στα 300 μέτρα υπήρχε μια βίλα με πισίνα, το παιδί πήγε εκεί προφανώς για να παίξει στην πισίνα και δυστυχώς ακολούθησε ό,τι ακολούθησε», όπως ανέφερε. «Έπεσε στο νερό, δεν το αντιλήφθηκε κάποιος. Προσπάθησαν οι αστυνομικοί που έψαχναν να το βρουν με ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν πολλή ώρα που είχε πέσει στο νερό».
Ερωτηθείς για τους γονείς του κοριτσιού, ο κ. Βλαχόπουλος δήλωσε πως γύρω στις 4 το μεσημέρι αντιλήφθηκαν πως αυτό έλειπε, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί όλη η γειτονιά. «Τελικά γείτονας το βρήκε το παιδί περίπου στις 16:50, πράγμα που σημαίνει ότι το παιδί αγνοούνταν για περίπου 1 ώρα».
«Η μεγάλη ατυχία είναι ότι στη βίλα υπήρχε κόσμος, δεν ήταν ακατοίκητη. Δυστυχώς όμως κανείς δεν ήταν σε σημείο τέτοιο, που να καταλάβει ότι το παιδί έπεσε στο νερό και να μπορούσε να βοηθήσει
