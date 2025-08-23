Βόλος: «Μαμάκα μου…»- Η σπαρακτική ανάρτηση από την κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε

Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε η μία κόρη της 36χρονης που έπεσε θύμα γυναικοτονίας στον Βόλο, την ώρα που ο 44χρονος σύζυγος και πατέρας των τεσσάρων παιδιών εξακολουθεί να είναι άφαντος. «Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ, εγώ, ο Ντίνος η Μέλισσα και η Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε το κορίτσι, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες των παιδιών με την αδικοχαμένη μητέρα τους. Υπενθυμίζεται ότι η 36χρονη βρήκε τραγικό θάνατο από το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο την χτύπησε ο 40χρονος σύζυγός της στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια. Μάρτυρες στο σοκαριστικό σκηνικό ήταν τα παιδιά, τα οποία έτρεξαν στις σκάλες πίσω από τον μαινόμενο πατέρα τους.

Ο 40χρονος δράστης κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κορμί του θύματος, με αποτέλεσμα η γυναίκα να ξεψυχήσει αμέσως. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία, βρήκαν και τα τέσσερα παιδιά να περιμένουν πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους.