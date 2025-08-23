Πάτρα: Το «Panic Button» έσωσε 30χρονη από τον πρώην σύζυγό της

Την εφαρμογή "Panic Button" στο κινητό της χρησιμοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής (22/08) μια 30χρονη γυναίκα στην Πάτρα, προκειμένου να γλιτώσει από τον 41χρονο πρώην σύζυγό της, ο οποίος την ακολουθούσε με μηχανή ενώ εκείνη κινούνταν με το ΙΧ της στην οδό Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία. Πρόκειται μάλιστα για υπότροπο, καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοια περιστατικά σε βάρος της ίδιας γυναίκας.

Η 30χρονη είχε αποδεχθεί την ενεργοποίηση του "Panic Button" στο κινητό της, μέτρο το οποίο, όπως αποδείχθηκε, λειτούργησε αποτελεσματικά και συνέβαλε στην άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.