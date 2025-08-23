Τροχαίο με θύμα 32χρονη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της

Μια ανείπωτη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Αταλάντης με θύμα μια 32χρονη, μητέρα ενός παιδιού, η οποία έχασε τη ζωή της όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, περνώντας από STOP, έπεσε πάνω στη μηχανή της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής στον επαρχιακό δρόμο Σκάλα Αταλάντης-Αταλάντη. Ο οδηγός του ΙΧ, κινούμενος προς Τραγάνα, παραβίασε το STOP, στη διασταύρωση της παλιάς Henniger, και εμβόλισε τη μηχανή που οδηγούσε η 32χρονη, ερχόμενη από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η άτυχη αναβάτρια, η οποία φορούσε κράνος, έπεσε αναίσθητη στο έδαφος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας. Δυστυχώς, όμως, κατά τη διακομιδή της υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που έφερε και άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο ασθενοφόρο.