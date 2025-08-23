Πάτρα: Ήθελε να κολυμπήσει από την Πλαζ στο Μεσολόγγι

Ο άνδρας τελικά οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Πλαζ της Πάτρας, όταν ένας άνδρας, σε κατάσταση μέθης σύμφωνα με μαρτυρίες, επιχείρησε να μπει στη θάλασσα με σκοπό- όπως έλεγε- να κολυμπήσει μέχρι το Μεσολόγγι.
Οι λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν ότι η κατάσταση ήταν επικίνδυνη και αντέδρασαν άμεσα, αποτρέποντάς τον από το εγχείρημα. Παράλληλα ειδοποίησαν τον ναυαγοσώστη, αλλά και την Αστυνομία.
Ο άνδρας τελικά οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.
