Νέα Υόρκη: 5 νεκροί και 21 τραυματίες από την ανατροπή του τουριστικού λεωφορείου

Μοιραία αποδείχθηκε η επίσκεψη των καταρρακτών του Νιαγάρα για τους τουρίστες και επιβάτες ενός τουριστικού λεωφορείου το οποίο ανετράπη την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη. Ο τραγικός απολογισμός του δυστυχήματος ανέρχεται στα 5 θύματα.

Πολλοί είναι και αυτοί που τραυματίστηκαν.

Παραμένει άγνωστο πως το λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες κυρίως Ινδούς, Φιλιππινέζους και Κινέζους ανετράπη στο βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης.



«Πιστεύεται ότι ο οδηγός αφαιρέθηκε, έχασε τον έλεγχο, αντέδρασε υπερβολικά» και κατέληξε σε τάφρο, είπε αξιωματικός της αστυνομίας, ο Αντρέ Ρέι, δίνοντας τον πρώτο επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

Απέκλεισε το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης ή οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών.

Ανάμεσα στους τραυματίες δεν υπάρχει κάποιος που να απειλείται η ζωή του, είπε ακόμη ο αστυνομικός.