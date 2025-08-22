Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου- «Στη φυλακή δεν είναι ο γιος μας, είναι ο εθελοντισμός»

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομειό, μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας πως την ημέρα της πυρκαγιάς βρισκόταν εκεί ως εθελοντής. Προφυλακίστηκε και ο 21χρονος φίλος του, που είχε παρουσιαστεί για να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης.

Οι γονείς του 25χρονου ξεσπούν δημόσια, μιλώντας για κατάφωρη αδικία και τονίζοντας ότι ο γιος τους μεγάλωσε μέσα σε αρχές προσφοράς και αλληλεγγύης. Μέσα από φορτισμένες δηλώσεις, ζητούν από όσους ήταν παρόντες να καταθέσουν υπέρ του παιδιού τους.

Την ίδια στιγμή, οι γονείς του που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια και τον χειροκροτούσαν, επαναλαμβάνουν πως ο γιος τους είναι αθώος.

«Να πω ότι αυτή τη στιγμή στη φυλακή δεν είναι ο γιος μου αλλά ο εθελοντισμός», είπε ο πατέρας του 25χρονου στον ALPHA. «Ο μάρτυρας ο ένστολος, περίμενε έξι ώρες μαζί μας για να καταθέσει. Τον είχαν στημένο έξι ώρες και ήμουν σίγουρος πως τον έστησαν για να βαρεθεί να φύγει αλλά κατέθεσε. Όλοι μαζί ήταν, δίπλα του στα 20 μέτρα ήταν δύο μάρτυρες», υποστήριξε.

«Να είναι μέσα φυλακή. Ποιος; Το παιδί μου που έχουμε δώσει τη ζωή μας στον εθελοντισμό. Εγώ έχω αφήσει τα παιδιά μου μικρά, τα άφηνα και έφευγα για τον εθελοντισμό και έρχονται να μου πουν ότι ο γιος μου. Είναι δυνατόν; Το παιδί μου το θέλω σπίτι. Μου λείπει εννιά μέρες. Εννιά μέρες μου λείπει το παιδί μου. Εννιά νύχτες. Ποια μάνα αντέχει εννιά νύχτες; Ποια μάνα; Γιατί; Γιατί; Τι κάναμε; Βοηθάμε, είμαστε εθελοντές, όλη η οικογένεια, όλο το σόι. Είμαστε εθελοντές της προσφοράς, της αλληλεγγύης. Και βρεθήκαμε εμείς οι εθελοντές να είμαστε στη φυλακή; Είναι δυνατόν; Σε τι κράτος ζούμε; Αυτό είναι το κράτος δικαίου;», ανέφερε από την πλευρά της η μητέρα του 25χρονου, υποστηρίζοντας πως «από μικρό παιδί τον γαλούχησα στον εθελοντισμό».