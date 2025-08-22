Τραυματισμένη 22χρονη σε τροχαίο με γουρούνα- Διακομιδή στην Πάτρα

Η γουρούνα εξετράπη της πορείας της υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Νυδριού- Βασιλικής, λίγο πριν τη στροφή για Δεσίμι, στην περιοχή του Ελλομμένου, στη Λευκάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα τύπου ATV (γουρούνα), στο οποίο επέβαιναν δύο Ιταλοί τουρίστες, εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο όχημα οδηγός ήταν ένας νεαρός Ιταλός, ενώ στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν μία 22χρονη ομοεθνής του, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά.
Η 22χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Λευκάδας όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση ενώ αναμένεται, αφού σταθεροποιηθεί, να γίνει και διακομιδή στο νοσοκομείο της Πάτρας.
