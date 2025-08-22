Αχαΐα: Οι πυρκαγιές «ανέβασαν» τη θερμοκρασία εδάφους κατά 12°C

Τι δείχνουν τα δορυφορικά στοιχεία

Η μεγάλη δασική καταστροφή που προκάλεσαν οι πρόσφατες φωτιές στην Αχαΐα έχει ήδη ορατές επιπτώσεις στο μικροκλίμα της περιοχής, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα του δορυφόρου Landsat-9, συγκρίνοντας δύο περιόδους με παρόμοιες καιρικές συνθήκες: 27 Ιουλίου 2025 (πριν τις πυρκαγιές) και 20 Αυγούστου 2025 (λίγες ημέρες μετά). Η ανάλυση έδειξε ότι, ενώ σε γενικές περιοχές οι θερμοκρασιακές διαφορές ήταν μικρές (1-2°C), εντός των καμένων εκτάσεων η θερμοκρασία εδάφους εμφανίστηκε αυξημένη κατά 10-12°C στην Κάτω Αχαΐα και έως 8-10°C στην Πάτρα.

Η απώλεια της δασικής βλάστησης επηρεάζει άμεσα την ενεργειακή ισορροπία και προκαλεί έντονη επιφανειακή θέρμανση, με πιθανές συνέπειες στο μικροκλίμα, τη θερμοκρασία του αέρα και τη συνολική οικολογική ισορροπία της περιοχής, όπως επισημαίνεται σχετικά στην ανάλυση.