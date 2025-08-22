Άρης Μουγκοπέτρος: Το μήνυμά του μέσα από το γυμναστήριο- «Δεν υπάρχει "δεν μπορώ", θα μπορέσω»

Πίσω του προσπαθεί να αφήσει την περιπέτεια που πέρασε με το χέρι του ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τον τραυματισμό του από κροτίδα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων του.

Ο μουσικός στέκεται και πάλι στα πόδια του και δείχνει να έχει βρει τους ρυθμούς του.

Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο γυμναστήριο, που τον δείχνουν να σηκώνει βάρη.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος έγραψε: «Δεν υπάρχει δεν μπορώ, θα μπορέσω», στέλνοντας έτσι το δικό του μήνυμα και ενθαρρύνοντας όσους τον ακολουθούν, να κυνηγούν τους στόχους τους.