Άρης Μουγκοπέτρος: Το μήνυμά του μέσα από το γυμναστήριο- «Δεν υπάρχει "δεν μπορώ", θα μπορέσω»

Ο μουσικός έχασε δύο από τα δάχτυλά του πριν κάποιους μήνες, μετά από κροτίδα που έσκασε στο χέρι του στα Τριπόταμα

Πίσω του προσπαθεί να αφήσει την περιπέτεια που πέρασε με το χέρι του ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τον τραυματισμό του από κροτίδα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων του.

Ο μουσικός στέκεται και πάλι στα πόδια του και δείχνει να έχει βρει τους ρυθμούς του.

Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο γυμναστήριο, που τον δείχνουν να σηκώνει βάρη.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος έγραψε: «Δεν υπάρχει δεν μπορώ, θα μπορέσω», στέλνοντας έτσι το δικό του μήνυμα και ενθαρρύνοντας όσους τον ακολουθούν, να κυνηγούν τους στόχους τους.

