Φάρμα Τελικός: Μεγάλος νικητής ο Δημήτρης Ζήκος

Οι 50.000 ευρώ, η κραυγή και… η Στέλλα
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης (16/12) η “ Φάρμα” στο Star Tv, με τον Δημήτρη Ζήκο να αναδεικνύεται μεγάλος νικητής στον τελικό.
Μετά από μια σκληρή και απαιτητική μονομαχία, ο Δημήτρης Ζήκος κατάφερε να κατακτήσει τον πολυπόθητο έπαθλο των 50.000 ευρώ, επικρατώντας με απόλυτη νίκη 3-0 έναντι του Λευτέρη Δασκαλάκη, ο οποίος ήταν ο άλλος φιναλίστ.
Οι δοκιμασίες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, ειδικά εξαιτίας των δυσμενών καιρικών, αλλά και της κούρασης που είχε συσσωρευτεί. Ωστόσο, παρά τις περιορισμένες δυνάμεις τους, ο Δημήτρης και ο Λευτέρης έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, έχοντας στο πλευρό τους πρώην συμπαίκτες τους, αλλά και τις οικογένειές τους.
Συγκινητική ήταν η στιγμή της ολοκλήρωσης του αγώνα, όταν ο Δημήτρης Ζήκος, τοποθετώντας την τελευταία αχυρόμπαλα, φώναξε “Για τη μάνα μου!” και μόλις τελείωσε έβγαλε μια μεγάλη κραυγή, ουρλιάζοντας “Και για τον πατέρα!”.
Έπειτα, έπεσε κάτω, με τους συμπαίκτες του – όσους, βέβαια, ήταν με το μέρος του, καθώς είχε και εχθρούς, να τον πλησιάζουν για να τον χειροκροτούν.
Στις δηλώσεις που ακολούθησαν, ο Δημήτρης Ζήκος μίλησε με λόγια καρδιάς για τον πατέρα του και για τη δύναμη που αντλούσε από τη σκέψη του σε κάθε δύσκολη στιγμή.
“Θέλω να κάνω τον πατέρα όσο πιο περήφανο μπορώ. Αφού δεν κατάφερα να τον κάνω όσο ζούσε, τουλάχιστον να το πετύχω τώρα”, είπε εμφανώς συγκινημένος.
Ποιος είναι ο Δημήτρης Ζήκος
Ο Δημήτρης Ζήκος είναι 30 ετών, κατάγεται από τα Ιωάννινα και εργάζεται ως εναερίτης.
Στην έναρξη της συμμετοχής του στη “Φάρμα”, είχε δηλώσει πως δεν ήρθε για να είναι απλώς θεατής, αλλά για να αγωνιστεί και να ξεχωρίσει με τις δικές του δυνάμεις.
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, δημιούργησε επίσης μια προσωπική σχέση με τη συμπαίκτριά του Στέλλα, η οποία αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας του εντός της “Φάρμας”.
