Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Τζένη Μπότση: Η αποκάλυψη για την θρυλική ατάκα “Τι έγινε Κωστάκη;”

Τζένη Μπότση: Η αποκάλυψη για την θρυλικ...

Η Τζένη Μπότση αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία για την ατάκα “Τι έγινε Κωστάκη” που την συνοδεύει μέχρι και σήμερα

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ, η Τζένη Μπότση χάρισε μια από τις πιο απολαυστικές εμφανίσεις της σε μια χαλαρή και γεμάτη γέλιο κουβέντα με τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Η ηθοποιός, μίλησε μεταξύ άλλων για την θρυλική ατάκα που εξακολουθεί να τη συνοδεύει μετά από τόσα χρόνια, αποκαλύπτοντας την ιστορία πίσω από τη δημιουργία της.

Η ατάκα, όπως είπε η ίδια, δεν ήταν άλλη από το: «Τι έγινε Κωστάκη; Σε γουστάρει η χωριάτισσα;».

Πρόκειται για το διάσημο απόσπασμα από το «Σημάδι του έρωτα», τη σειρά που απογείωσε την καριέρα της. Κι όμως, όπως ομολόγησε, αρχικά δεν ήθελε καν να την πει.

 «Φυσικά και με στιγμάτισε το “Σημάδι του έρωτα” και το αγαπώ. Είναι η πρώτη μου μεγάλη δουλειά, από αυτήν με έμαθε ο κόσμος και αυτή την ατάκα την αγαπούν ακόμα. Ήταν γραμμένη στο σενάριο και η αλήθεια είναι πως αρχικά δεν ήθελα να την πω».

Η ηθοποιός θυμήθηκε την αμηχανία εκείνης της στιγμής: «Λέω “ρε παιδιά, τώρα πως θα πω αυτή την ατάκα χωρίς να ακουστεί αστεία;”. Θέλω να πω όμως ότι τελικά αυτή ήταν η ατάκα που με έκανε και υπάρχω μέχρι τώρα. Παραλίγο να μην την πω, ναι».

Ειδήσεις Τώρα

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Ο υπερβολικός ύπνος δεν είναι αθώος

Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι

Στα μονοπάτια του Αροάνιου: Το μαγικό δάσος του Πλανητέρου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τζένη Μπότση

Spotlight