Τζένη Μπότση: Η αποκάλυψη για την θρυλική ατάκα “Τι έγινε Κωστάκη;”

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ, η Τζένη Μπότση χάρισε μια από τις πιο απολαυστικές εμφανίσεις της σε μια χαλαρή και γεμάτη γέλιο κουβέντα με τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Η ηθοποιός, μίλησε μεταξύ άλλων για την θρυλική ατάκα που εξακολουθεί να τη συνοδεύει μετά από τόσα χρόνια, αποκαλύπτοντας την ιστορία πίσω από τη δημιουργία της.

Η ατάκα, όπως είπε η ίδια, δεν ήταν άλλη από το: «Τι έγινε Κωστάκη; Σε γουστάρει η χωριάτισσα;».

Πρόκειται για το διάσημο απόσπασμα από το «Σημάδι του έρωτα», τη σειρά που απογείωσε την καριέρα της. Κι όμως, όπως ομολόγησε, αρχικά δεν ήθελε καν να την πει.

«Φυσικά και με στιγμάτισε το “Σημάδι του έρωτα” και το αγαπώ. Είναι η πρώτη μου μεγάλη δουλειά, από αυτήν με έμαθε ο κόσμος και αυτή την ατάκα την αγαπούν ακόμα. Ήταν γραμμένη στο σενάριο και η αλήθεια είναι πως αρχικά δεν ήθελα να την πω».

Η ηθοποιός θυμήθηκε την αμηχανία εκείνης της στιγμής: «Λέω “ρε παιδιά, τώρα πως θα πω αυτή την ατάκα χωρίς να ακουστεί αστεία;”. Θέλω να πω όμως ότι τελικά αυτή ήταν η ατάκα που με έκανε και υπάρχω μέχρι τώρα. Παραλίγο να μην την πω, ναι».