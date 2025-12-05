Μαίρη Συνατσάκη και Ίαν Στρατής: Το βίντεο που δημοσίευσαν για τα γενέθλια της κόρης τους

Η κόρη της Μαίρης Συνατσάκη και του Ίαν Στρατή έκλεισε τα τρία της χρόνια και το ζευγάρι γιόρτασε την ξεχωριστή μέρα με μια ανάρτηση στα social media.

Στους λογαριασμούς τους στο Instagram, η Youtuber και ο τραγουδιστής δημοσίευσαν ένα βίντεο με στιγμές που έχουν ζήσει μαζί με το παιδί τους.

Στο κλιπ η Μαίρη Συνατσάκη απαθανατίζεται μεταξύ άλλων να παίζει μαζί με την κόρη της και να της διαβάζει παραμύθια, ενώ ο Ίαν Στρατής παρουσιάζεται να προσπαθεί να τη φέρει σε επαφή με τη μουσική.

«Τρία χρόνια Ολίβια… και για πάντα», έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησης, την οποία συνόδευσαν με το τραγούδι «Το Κέντρο Του Κόσμου» από τον Αφανή Ήρωα.

Δείτε την κοινή ανάρτηση που έκαναν