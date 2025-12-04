Το σόι σου: Γέλιο και απίστευτες ανατροπές στο νέο διπλό επεισόδιο

Γέλιο και απίστευτες εξελίξεις έρχονται στα δύο επόμενα επεισόδια της δημοφιλής σειράς του Alpha «Το σόι σου» που θα προβληθούν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ.

Η Σάντρα ξεκινά μαθήματα οδήγησης κι ο Βαγγέλης δεν αφήνει τον δάσκαλο σε ησυχία, αφού παρεμβαίνει συνεχώς για να τα μάθει η εγγονή του «όπως πρέπει». Με φόντο αυτό, ξεκινά ολόκληρος πόλεμος για το αν η οδήγηση είναι το φόρτε των γυναικών. Ο πραγματικός χαμένος θα βγει ο Διονύσης. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στο νέο διπλό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου», στον Alpha.

Η περίληψη του νέου διπλού επεισοδίου

Επεισόδιο 11: «Τα φύλα… παίζει» - Η Σάντρα ξεκινά μαθήματα οδήγησης κι ο Βαγγέλης, χωμένος στο πίσω κάθισμα, δεν αφήνει τον δύστυχο δάσκαλο σε ησυχία, αφού παρεμβαίνει συνεχώς για να τα μάθει η εγγονή του “όπως πρέπει”. Την ίδια στιγμή, στο σαλόνι πέφτει η ατάκα: “Η οδήγηση δεν είναι το φόρτε των γυναικών”… και κάπως έτσι ξεκινάει ο χαμός.

Η κόντρα της Λυδίας και του Σάββα, θα συμπαρασύρει ολόκληρη την οικογένεια. Η Χαρούλα και η Μπέλα αποφασίζουν να διεκδικήσουν το δίκιο τους, όμως πάνε για μαλλί και βγαίνουν… χτενισμένες! Ο Μιχάλης πετάει τις δικές του “επιστημονικές” θεωρίες για τα φύλα… μέχρι που τον προσγειώνει απότομα η Όλγα.

Υπάρχουν αντρικές και γυναικείες δουλειές σ’ ένα σπίτι; Υπάρχουν αγορίστικα και κοριτσίστικα παιχνίδια; Μέχρι να στρωθεί το τραπέζι, η απάντηση θα έχει δοθεί… το τίμημα όμως θα το έχει πληρώσει ο Διονύσης!