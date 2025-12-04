Eurovision 2026: Κανονικά θα συμμετέχει το Ισραήλ στον διαγωνισμό- Αποχωρούν Ισπανία, Ολλανδία και Ιρλανδία

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) αποφάσισαν σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, ύστερα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Παρά τις αντιδράσεις και τις απειλές για μποϊκοτάζ από ορισμένες χώρες, τελικά εγκρίθηκε η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Μάιο στην Αυστρία. Ωστόσο, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση αυτή.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 738 τάχθηκαν υπέρ της συμμετοχής της χώρας στον διαγωνισμό, έναντι 264 που ψήφισαν κατά. Από τα 1122 μέλη 120 δήλωσαν απόντες.

Τα μέλη συνεδρίασαν προκειμένου να συζητήσουν νέους κανόνες που έχουν καταρτιστεί, ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο κυβερνήσεις και τρίτα μέρη να προωθούν με τρόπο δυσανάλογο τραγούδια, με στόχο να επηρεάσουν ψηφοφόρους, μετά τη διαμάχη που ξέσπασε φέτος για τη δεύτερη θέση που κατέλαβε το Ισραήλ.

Εάν τα μέλη δεν πείθονταν πως οι κανόνες είναι επαρκείς, θα διεξαγόταν μια ψηφοφορία για τη συμμετοχή, όπως και έγινε, χωρίς να κατονομάζεται το Ισραήλ συγκεκριμένα.