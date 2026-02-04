Μία νύχτα μόνο: Η Αρετή εξαφανίζεται και βιώνει μία τρομακτική εμπειρία

Καταιγιστικές εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο». Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στις 21:00, ο κόσμος των ηρώων της σειράς, όπως τον γνωρίζουν, θα καταρρεύσει. Ποιος θα καταφέρει -και με τι κόστος- να βγει αλώβητος;

Ο Οδυσσέας και ο Σταύρος προσπαθούν να φτάσουν στον υπαίτιο της βομβιστικής επίθεσης και ταυτόχρονα αναζητούν την Αρετή, η οποία έχει εξαφανιστεί και βιώνει μια τρομακτική εμπειρία με τον άγνωστο φωτογράφο.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 35: Ο Οδυσσέας με τον Σταύρο βιώνουν μια δύσκολη κατάσταση στο σπίτι του νεκρού εργάτη τους, ενώ η Κατερίνη με τον Μακρυνιώτη μελετούν τη ζημιά που θα προκαλέσει στην εταιρία το χτύπημα στο εργοτάξιο. Η επιστροφή του Σάββα στο σπίτι αναστατώνει την Άσπα και φέρνει σε αντιπαράθεση τον Νταγιάννο με την Μαρίκα, ενώ ο Πωλ χάνει την εμπιστοσύνη του στη Μιρέλλα με αφορμή τον πίνακα. Ο Οδυσσέας και ο Σταύρος προσπαθούν να φτάσουν στον υπαίτιο της βομβιστικής επίθεσης και ταυτόχρονα αναζητούν την Αρετή, η οποία έχει εξαφανιστεί και βιώνει μια τρομακτική εμπειρία με τον άγνωστο φωτογράφο.