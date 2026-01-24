Eurofan: Αυτά είναι τα καλύτερα τραγούδια της Eurovision - Tα ελληνικά κομμάτια στη λίστα

Αυτά είναι τα καλύτερα τραγούδια στην ιστορία του θεσμού της Eurovision σύμφωνα με το κοινό του μουσικού διαγωνισμού
Οι eurofan ψήφισαν και ανέδειξαν τα κορυφαία τραγούδια του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision μέσα από το ESC Top 250 – Full Results.
Μέσα από την ιστοσελίδα Songfestival.be οι φαν του διαγωνισμού είχαν την ευκαιρία να στείλουν το δικό τους αγαπημένο Top -10,από το οποίο προκύπτει και η τελική σειρά κατάταξης των τραγουδιών.
Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σουηδία με δύο τραγούδια της Loreen ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Αλβανία με τους Shkodra Elektronike και στην τέταρτη θέση ο Käärijä με το τραγούδι Cha Cha Cha.
Σημαντικό είναι να τονίσουμε πως στην λίστα βρίσκονται και αρκετές από τις ελληνικές συμμετοχές του διαγωνισμού.
Το “Zari” και η Μαρίνα Σάττι, που εκπροσώπησαν την χώρα το 2024, βρίσκονται στην 10η θέση, ενώ στην κατάταξη βρίσκονται και η Κλαυδία με το τραγούδι “Asteromata” κατακτώντας την 36η θέση και η Έλενα Παπαρίζου με το “My number one” που μας χάρισε την πρώτη θέση το 2005, στην 39η θέση.
Τα 50 πρώτα τραγούδια της κατάταξης
Sweden 2012 – “Euphoria” – Loreen
Sweden 2023 – “Tattoo” – Loreen
Albania 2025 – “Zjerm” – Shkodra Elektronike
Finland 2023 – “Cha Cha Cha” – Käärijä
Spain 2022 – “SloMo” – Chanel
Sweden 2025 – “Bara Bada Bastu” – KAJ
Sweden 2022 – “Hold Me Closer” – Cornelia Jakobs
Croatia 2024 – “Rim Tim Tagi Dim” – Baby Lasagna
Finland 2025 – “Ich Komme” – Erika Vikman
Greece 2024 – “Zari” – Marina Satti
Switzerland 2024 – “The Code” – Nemo
Ukraine 2021 – “Shum” – Go_A
Italy 2021 – “Zitti e buoni” – Måneskin
The Netherlands 2024 – “Europapa” – Joost Klein
Ukraine 2024 – “Teresa & Maria” – alyona alyona & Jerry Heil
Ireland 2024 – “Doomsday Blue” – Bambie Thug
Sweden 2014 – “Undo” – Sanna Nielsen
Cyprus 2018 – “Fuego” – Eleni Foureira
France 2021 – “Voilà” – Barbara Pravi
Italy 2020 – “Fai rumore” – Diodato
Ukraine 2016 – “1944” – Jamala
The Netherlands 2019 – “Arcade” – Duncan Laurence
Switzerland 2021 – “Tout l’univers” – Gjon’s Tears
Iceland 2019 – “Hatrið mun sigra” – Hatari
Serbia 2007 – “Molitva” – Marija Šerifović
Lithuania 2025 – “Tavo akys” – Katarsis
Sweden 2015 – “Heroes” – Måns Zelmerlöw
The Netherlands 2022 – “De Diepte” – S10
Switzerland 2025 – “Voyage” – Zoë Më
Israel 2024 – “Hurricane” – Eden Golan
Portugal 2022 – “Saudade, saudade” – Maro
Norway 1995 – “Nocturne” – Secret Garden
United Kingdom 1996 – “Ooh…Aah…Just A Little Bit” – Gina G
Norway 2009 – “Fairytale” – Alexander Rybak
Austria 2025 – “Wasted Love” – JJ
Greece 2025 – “Asteromata” – Klavdia
Germany 2025 – “Baller” – Abor & Tynna
Poland 2025 – “Gaja” – Justyna Steczkowska
Greece 2005 – “My Number One” – Helena Paparizou
Israel 2025 – “New Day Will Rise” – Yuval Raphael
Iceland 2025 – “RÓA” – VÆB
Serbia 2022 – “In Corpore Sano” – Konstrakta
Portugal 2017 – “Amar Pelos Dois” – Salvador Sobral
Estonia 2015 – “Goodbye to Yesterday” – Elina Born & Stig Rästa
Latvia 2023 – “Aijā” – Sudden Lights
Belgium 2015 – “Rhythm Inside” – Loïc Nottet
Italy 2019 – “Soldi” – Mahmood
Norway 2019 – “Spirit in the Sky” – KEiiNO
Portugal 2025 – “Deslocado” – Napa
Slovenia 2023 – “Carpe Diem” – Joker Out
