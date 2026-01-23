Eurovision 2026: Άνοδος για την Ελλάδα, σκαρφάλωσε στην 4η θέση

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Ισραήλ, ενώ την τριάδα συμπληρώνουν η Φινλανδία και η Σουηδία
Εντυπωσιακή άνοδο στα προγνωστικά για τη Eurovision σημειώνει η Ελλάδα.
Μετά την παρουσίαση των τραγουδιών που θα διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό η χώρα βρέθηκε από την 15η θέση στην 4η σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων.
Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ, ακολουθεί η Φινλανδία, ενώ στην τρίτη φιγουράρει Σουηδία. Την πεντάδα συμπληρώνει η Ουκρανία. Ακολουθούν η Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Δανία και στη δέκατη θέση εμφανίζεται η Γαλλία.
Φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας είναι μέχρι στιγμής ο Akylas με το «Ferto», ένα κομμάτι που μιλάει για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, αποτυπώνοντας παράλληλα την προσωπική διαδρομή του τραγουδιστή από τη στέρηση στην προβολή.
