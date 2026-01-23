H διακριτική κίνηση του πρίγκιπα William προς την Kate Middleton που λίγοι παρατήρησαν

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ έσπευσε να βοηθήσει την Κέιτ Μίντλετον κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης κοινής τους δημόσιας εμφάνισης, με μια διακριτική κίνηση που λίγοι παρατήρησαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου, όταν ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκαν το εργαστήριο χειροποίητης ύφανσης και φιλανθρωπικό οργανισμό Radical Weavers στο Στέρλινγκ της Σκωτίας. Το βασιλικό ζεύγος βρέθηκε εκεί για να αναδείξει πώς οι παραδοσιακές τέχνες της χώρας συνεχίζουν να ενώνουν τις τοπικές κοινότητες και να εμπνέουν τις νεότερες γενιές.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η πριγκίπισσα Kate κάθεται σε έναν αργαλειό για να δει πως υφαίνεται το σκωτσέζικο tartan, ενώ ο πρίγκιπας William στέκεται ακριβώς πίσω της. Όταν η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έβγαλε το μπλε σακάκι της και το ακούμπησε στην πλάτη της καρέκλας, ο σύζυγός της έσπευσε να το κρατήσει και να το διπλώσει προσεκτικά, χαμογελώντας διακριτικά.

Εκείνοι που παρατήρησαν τη συγκεκριμένη κίνηση εξήραν τον πρίγκιπα για τη διακριτικότητα και την άμεση αντίδρασή του.

Η επιλογή του συγκεκριμένου παλτού, πάντως, δεν ήταν τυχαία. Η Kate Middleton έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή της στη βρετανική βιομηχανία υφασμάτων και στον ρόλο της στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Το tailored παλτό της ήταν δημιουργία του Chris Kerr, σχεδιαστή με έδρα το Λονδίνο και είχε κατασκευαστεί από μαλλί Johnstons of Elgin, ενός ιστορικού σκωτσέζικου οίκου.